Новая эстакада на шоссе Энтузиастов улучшит доступность трех столичных районов

Новая эстакада на шоссе Энтузиастов улучшит транспортную доступность трех столичных районов и подмосковной Балашихи. Дорогу открыли 7 августа.

На участке шоссе от Новогиреевской улицы до улицы Сталеваров будет организовано бессветофорное движение транспорта, а под эстакадой – круговое движение с выездами на Свободный проспект и Большой Купавенский проезд.

По оценке, новая эстакада будет пропускать свыше 80 тысяч автомобилей ежедневно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.