Бесплатные тренировки пройдут в Москве в рамках проекта "Мой спортивный район"

Жители столицы могут посещать бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район". В московских парках 7 июля пройдет занятие по фитнесу в 19:00. В 20:15 горожане смогут сыграть в футбол или баскетбол.

Также для жителей доступны бесплатные секции. В бассейне "Арбат" проведут тренировку по плаванию в 08:45, а в парке физкультуры и спорта "Динамо" можно будет заняться легкой атлетикой в 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.