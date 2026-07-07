Первый прототип аэротакси испытали в России

В России испытали первый прототип аэротакси. Сверхлегкий дрон с человеком на борту запустили на Сахалине. Воздушное судно подготовила дальневосточная компания, для запуска на острове специально открыли дронопорт.

Квадрокоптер является средством индивидуальной аэромобильности. Он оснащен спутниковой навигацией и может быстро доставить до нужного адреса. Заряда батареи хватит на 20 минут полета на небольшой высоте.

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