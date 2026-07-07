Эксперты спрогнозировали сокращение числа ломбардов в России

Эксперты прогнозируют сокращение числа ломбардов в России несмотря на рост спроса на их услуги. Одной из причин называют новые правила, по которым с 1 апреля предельный размер переплаты по потребительским займам сроком до 1 года, в том числе в ломбардах, снижен со 130% до 100% от суммы займа.

По данным Банка России, за прошлый год россияне заключили 19 миллионов договоров с ломбардами, что на 13% больше, чем годом ранее. Специалисты рекомендуют пользоваться услугами только легальных ломбардов, которые внесены в государственный реестр Банка России. Это позволит избежать риска потерять заложенную вещь.

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