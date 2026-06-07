Явка на парламентских выборах в Армении составила почти 60 процентов. Подсчет голосов начался после 19 часов по московскому времени, как только закрылись избирательные участки. Официальных данных пока нет.

По неофициальным экзитполам лидируют партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна и "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, у обеих примерно по 30 процентов голосов. По другим данным, сторонники Пашиняна набрали больше половины. Всего были представлены 18 партий.

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