В Москве запустили четвертый маршрут регулярного речного транспорта "Лужники" – "Киевский". Он объединил три района – Хамовники, Раменки и Дорогомилово. Сначала для пассажиров будут работать две остановки – новый плавучий причал "Лужники" и действующий "Киевский", где организована пересадка на первый речной маршрут.

Ввод остальных причалов – "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды" – ожидается до конца года. Общая протяженность маршрута составит примерно 5 километров.

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