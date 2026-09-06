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06 сентября, 21:45

Транспорт

Из-за открытия новой линии метро в Москве скорректировали автобусные маршруты

Из-за открытия новой линии метро в Москве скорректировали автобусные маршруты

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В Москве изменили маршруты автобусов с открытием участка Рублево-Архангельской линии

В связи с открытием первого участка Рублево-Архангельской линии метро в Москве скорректировали несколько автобусных маршрутов – изменения затронули районы Хорошево-Мневники, Пресненский и Хорошевский.

Возле новых станций установили информационные щиты, а на остановках дежурят сотрудники городского транспорта – они помогают пассажирам разобраться в обновленных маршрутах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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