Парад трамваев с 18 вагонами разных эпох прошёл по центру Москвы в День города

В День города по центру Москвы прошел парад трамваев, в котором участвовали 18 вагонов разных эпох – от "фонарного" 1908 года до современных низкопольных моделей. Историки и пассажиры отмечали, что каждый мог найти знакомый с детства трамвай, вспомнить свои поездки и увидеть, как менялся городской транспорт.

Сегодня трамваи переживают новый расцвет: парк полностью обновлен с 2017 года, в городе работает более 600 современных вагонов, а ежедневно ими пользуются около 900 тысяч пассажиров. До конца 2026 года планируют открыть еще одну линию в районе Ивановское.

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