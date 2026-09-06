Новый вокзал "Серп и Молот" сократил время пересадки с 15 до 3 минут

В Москве открылся новый городской вокзал "Серп и Молот", объединивший МЦД-4, МЦД-2, станции метро "Римская" и "Площадь Ильича", а также наземный транспорт и трамвайные маршруты. Благодаря реконструкции время пересадки между диаметрами и метро сократилось с 15 до 3 минут.

Площадь узла превысила 7 тысяч квадратных метров, навигация стала интуитивно понятной, установлены табло с расписанием и автоматы по продаже билетов. У вокзала организованы остановки для 10 автобусных и 4 трамвайных маршрутов.

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