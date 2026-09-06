В России зарегистрировали препарат против оспы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, противовирусный препарат, получивший название НИОХ-14, уже подтвердил свою эффективность и предназначен для лечения инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы.

Лекарство создали специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" совместно с Новосибирским институтом органической химии.

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