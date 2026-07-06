Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 23:45

Город

Церемония вручения архитектурной премии прошла в Доме культуры "ГЭС-2"

Церемония вручения архитектурной премии прошла в Доме культуры "ГЭС-2"

"Московский патруль": столичные следователи раскрыли убийство девушки через 30 лет

"Московский патруль": столичные полицейские задержали мужчину, напавшего на пенсионерку

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 июля

В Москве наградили авторов 12 лучших архитектурных проектов

К концу недели в Москве потеплеет до 25 градусов

Поезда МЦД-4 временно будут проезжать станцию Серп и Молот без остановки

Второй вестибюль с длинными эскалаторами появится на станции "Рижская" БКЛ

На станции метро "Парк культуры" временно ограничили вход в часы пик

Мэр Москвы поздравил архитекторов с профессиональным праздником

Церемония вручения архитектурной премии состоялась в Доме культуры "ГЭС-2". В программу также вошла демонстрация проектов.

Победителей выбирали в 13 номинациях. Например, определили лучшие проекты в сферах благоустройства, промышленности и здравоохранения, а также строительства по программе реновации.

Кроме того, проходило народное голосование. Москвичи могли выбрать лучший проект и проголосовать за него на портале "Активный гражданин".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствовидеоДарья Крамарова

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика