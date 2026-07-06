Церемония вручения архитектурной премии прошла в Доме культуры "ГЭС-2"

Церемония вручения архитектурной премии состоялась в Доме культуры "ГЭС-2". В программу также вошла демонстрация проектов.

Победителей выбирали в 13 номинациях. Например, определили лучшие проекты в сферах благоустройства, промышленности и здравоохранения, а также строительства по программе реновации.

Кроме того, проходило народное голосование. Москвичи могли выбрать лучший проект и проголосовать за него на портале "Активный гражданин".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.