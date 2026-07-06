Детский арт-квест пройдет в центре современного искусства "Марс"

В центре современного искусства "Марс" пройдет детский арт-квест "Где живут сны?". Гости исследуют мир сновидений, понаблюдают за своими эмоциями и создадут собственные образы. Участники познакомятся с миром сюрреализма, мультимедиа и современного искусства.

В медиацентре парка "Зарядье" проходит выставка "Вертикаль жизни Станислава Говорухина". Экспозиция приурочена к 90-летию со дня рождения режиссера. Гости смогут погрузиться в его мир и увидеть его творческую лабораторию. На выставке представлены картины мастера, личные вещи и фотографии со съемок.

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