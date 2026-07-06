На Курском направлении МЖД изменится движение поездов

С 6 и до 9 июля изменится движение поездов дальнего пригорода Курского направления. На участке Столбовая – Чехов поезда в обе стороны будут следовать по одному пути в область. Часть поездов отменят, а часть проследует укороченными маршрутами.

В период изменений проведут капитальный ремонт путей. Перед поездкой пассажирам рекомендуют сверяться с расписанием на сайте. Также изменения будут действовать с 13 по 16 июля и с 20 по 23 июля.

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