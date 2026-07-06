Кипр возобновил прием заявлений на визы через центры BLS International в России

С 6 июля Кипр возобновил прием заявлений на визы через центры BLS International. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Сервисный сбор за подачу заявления составит 5 евро без учета НДС. Визовый сбор для россиян старше 12 лет установлен в размере 90 евро, для детей от 6 до 12 лет в размере 45 евро.

Визовые центры будут работать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Новосибирске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.