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06 июля, 07:15

Туризм

Кипр возобновил прием заявлений на визы через центры BLS International в России

Кипр возобновил прием заявлений на визы через центры BLS International в России

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Визовые центры Кипра в России возобновят прием документов с 6 июля

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С 6 июля Кипр возобновил прием заявлений на визы через центры BLS International. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Сервисный сбор за подачу заявления составит 5 евро без учета НДС. Визовый сбор для россиян старше 12 лет установлен в размере 90 евро, для детей от 6 до 12 лет в размере 45 евро.

Визовые центры будут работать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Новосибирске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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