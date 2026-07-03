Около 20 тыс россиян находятся на Хайнане, где бушует супертайфун "Майсак"

Около 20 тысяч россиян находятся на Хайнане, где супертайфун "Майсак" уже достиг его южных берегов. АТОР рекомендовала россиянам не купаться в море и не уходить далеко от отелей.

В провинции действует предупреждение всех экстренных служб страны. В прогнозе – сильные ливни и ветер до 30 метров в секунду. "Аэрофлот" принял решение перенести рейсы из России в Санью.

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