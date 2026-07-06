В России разрешили продажу бензина стандарта "Евро-3" для стабилизации топливного рынка. Некоторые НПЗ до конца года могут выпускать топливо с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм в бензине и до 350 – в дизеле. Автоэксперты отмечают, что такой тип топлива подходит большинству двигателей, а мера носит временный характер.

Производство компаундированного бензина приравняли к полноценному выпуску топлива, соответствующий закон подписал Владимир Путин. Россия также наращивает закупки топлива за рубежом, в том числе в Белоруссии, Казахстане и Индии. Эксперты отмечают, что ажиотаж на заправках спадает, но сложности с логистикой сохраняются.

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