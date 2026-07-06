Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В двух больницах столицы роботы-доставщики помогают врачам уделять больше времени работе с пациентами. В рамках плотного проекта они взяли на себя рутинные маршруты между аптекой, лабораторией и отделениями. 6 роботов уже перевезли более 2 тонн грузов и выполнили свыше 4,5 тысячи успешных доставок.

"Столица последовательно выстраивает комплексную систему лечения онкобольных. Совсем недавно мы завершили создание каркаса городской онкологической службы. Вместе с тем Москва уделяет особое внимание и психологической поддержке таких пациентов и их родных. Поэтому три года назад мы создали Московскую службу онкопсихологов, которая действует во всех центрах амбулаторной онкологической помощи. За это время специалисты провели свыше 36 тысяч консультаций. Сегодня это неотъемлемая часть сопровождения больных, которая помогает им справляться с болезнью и проходить лечение", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Три выпускницы столичных школ получили максимальные 400 баллов на ЕГЭ. Такой результат в одном регионе является уникальным за всю историю экзамена. Еще одна московская выпускница набрала рекордные 500 баллов впервые за 25 лет проведения ЕГЭ.