Москва поделится с Манилой опытом успешных проектов цифровых сервисов

Москва и Манила приступают к реализации масштабной программы сотрудничества. Российская столица делится опытом в сфере транспорта, медицины, образования, а также успешными проектами цифровых сервисов. Взаимодействуют города в спорте и в культуре.

Соглашение подписали в конце мая на Филиппинах. Там прошли "Дни Москвы" – это целый ряд важных мероприятий и двусторонних встреч.

О чем идет речь в документе? Как развиваются отношения Москвы и азиатского мегаполиса? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.