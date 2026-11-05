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05 ноября, 17:45

Общество

Телеканал Москва 24 объявил победителя конкурса "Районы, кварталы"

Телеканал Москва 24 объявил победителя конкурса "Районы, кварталы"

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Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы". Зрителям нужно было отгадать район города. На этот раз правильным ответом был Красносельский район.

Победительницу выбрали с помощью рандомайзера. Ею стала Юлия. Номер ее телефона заканчивается на 37-05.

Зрители могут участвовать в розыгрыше в будни. Для этого нужно перейти в чат-бот по QR-коду на экране и написать название района, который нужно отгадать, а также обязательно указать свое имя и контактные данные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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