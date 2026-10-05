Лимит бесплатного зарубежного интернет-трафика могут установить на уровне 50 гб в России

Лимит международного интернет-трафика в России могут установить на уровне 50 гигабайт. Все, что превысит этот объем, может стать платным. По данным СМИ, в Минцифры возобновили обсуждение такой меры.

Ввести новые правила планировали еще в октябре, однако этого не произошло. Эксперты связывают возможные сложности с биллингом, поскольку при использовании сторонних программ трудно отследить, откуда и куда идет интернет трафик.

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