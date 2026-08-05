Москвичи могут посетить бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки. Участники проекта "На высоте", в частности, смогут сходить на занятие по танцевальному фитнесу.

Кроме того, в спорткомплексе "Марьина роща" состоится занятие по оздоровительной гимнастике, на стадионе "Свиблово" проведут тренировку по легкой атлетике, а в спорткомплексе "Южнопортовый" желающие смогут заняться плаванием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.