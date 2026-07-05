Мотоциклистам напомнили о безопасности на дорогах в ходе рейда

Госавтоинспекция устроила рейд на дорогах Москвы, чтобы напомнить мотоциклистам о безопасности. Водителей при остановке просят показать документы. В частности, ОСАГО и свидетельство о регистрации.

Эксперт по безопасности движения, член общественного совета Министерства транспорта РФ Юлия Манн напомнила, что с 2023 года ведется интеллектуальный фотовидеоконтроль. Если мотоциклист передвигается без шлема, то его ждет штраф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.