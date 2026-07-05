Новости мира: Бруклинский мост загорелся во время запуска фейерверков в Нью-Йорке

На Бруклинском мосту в Нью-Йорке во время празднования Дня независимости США произошел пожар. Очевидцы сначала приняли пламя за элемент пиротехнического шоу. Пожар оперативно ликвидировали, причины возгорания устанавливаются.

В Стамбуле сильный ливень привел к масштабному подтоплению улиц. Автомобили оказались заблокированы, движение в нескольких районах парализовано.

В США состоялась свадьба певицы Тейлор Свифт и игрока НФЛ Трэвиса Келси. Торжество прошло в спортивно-концертном комплексе "Мэдисон-сквер-гарден". Гости до последнего не знали точное место проведения церемонии. Вход осуществлялся по QR-кодам, а проносить телефоны было запрещено.

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