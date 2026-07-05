05 июля, 14:30Туризм
Туристы рассказали о ситуации на острове Хайнань, где бушует тайфун "Майсак"
Во время тайфуна "Майсак" на побережье китайского острова Хайнань прошел сильный ливень. О ситуации рассказали туристки Полина и Дария.
По их словам, серьезных последствий стихия не вызвала. Пляжи были закрыты заранее, отдыхающих предупредили о мерах безопасности.
После ослабления тайфуна на Хайнане возобновил работу международный аэропорт. Сейчас циклон смещается в северную часть страны. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.