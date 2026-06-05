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05 июня, 12:45

Технологии

Пользователям МАХ на iPhone рекомендовали подождать информации от Apple

Пользователям МАХ на iPhone рекомендовали подождать информации от Apple

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Пользователям мессенджера МАХ на устройствах Apple рекомендуется подождать официальной информации от компании, так как окончательных данных о судьбе приложения пока нет. Об этом сообщил специалист в области IT и кибербезопасности Николай Ковалевский. Удаление приложения из магазина App Store, по словам эксперта, не означает его безвозвратную блокировку.

В настоящее время владельцы iPhone и iPad столкнулись с проблемой отсутствия уведомлений о новых сообщениях и звонках. Это связано с тем, что компания Apple отключила специальный технический ключ, необходимый для передачи таких сигналов. В результате при входящем звонке пользователь не видит вызова, пока не откроет приложение вручную.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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