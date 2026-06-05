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05 июня, 06:45

Туризм

Пятизвездочные отели Турции практически распродали номера на летние даты

Пятизвездочные отели Турции практически распродали номера на летние даты

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Популярные пятизвездочные отели Турции практически распродали номера на летние даты. По данным туриндустрии, часть гостиниц премиального сегмента закрыла продажи еще на этапе раннего бронирования.

Особенно высоким спросом пользуются курорты Антальи и Белека. Ажиотаж наблюдается прежде всего в дорогом сегменте, тогда как отели среднего уровня заполняются заметно медленнее. Главным ограничителем сезона остается количество авиарейсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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