05 июня, 06:45Туризм
Пятизвездочные отели Турции практически распродали номера на летние даты
Популярные пятизвездочные отели Турции практически распродали номера на летние даты. По данным туриндустрии, часть гостиниц премиального сегмента закрыла продажи еще на этапе раннего бронирования.
Особенно высоким спросом пользуются курорты Антальи и Белека. Ажиотаж наблюдается прежде всего в дорогом сегменте, тогда как отели среднего уровня заполняются заметно медленнее. Главным ограничителем сезона остается количество авиарейсов.
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