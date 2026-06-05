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05 июня, 03:45

Культура

Литературу разных жанров можно найти на фестивале "Красная площадь"

Литературу разных жанров можно найти на фестивале "Красная площадь"

Презентации нескольких романов пройдут на книжном фестивале "Красная площадь"

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Встречи с издателями и спектакли ждут гостей на фестивале "Красная площадь" в Москве

Литературу разных жанров можно найти на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве. На мероприятии проходят презентации книг, семинары, обсуждаются классические и современные произведения художественной и познавательной литературы.

Отдельный павильон заполнен комиксами, десятки издательств предлагают погрузиться в нарисованные истории.

Книжный рынок сейчас стабилен, каждый год в тираж выходит более тысячи наименований книг, а самой читающей категорией является молодежь от 14 до 35 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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