Полумарафон "Моя столица" собрал профессиональных спортсменов и начинающих бегунов

Полумарафон "Моя столица" в Москве собрал профессиональных спортсменов и начинающих бегунов. Он стал заключительным событием бегового сезона и стартовал в 10:00. На дистанции 21,1 километра уже определились победители.

Первым среди мужчин стал Ярослав Бякин, среди женщин победила Светлана Симакова. В забеге на 10 километров первое место занял Ринас Ахмадеев, который рассчитывал обновить собственный рекорд трассы.

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