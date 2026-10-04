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04 октября, 09:30

Общество

Жители деревни в Подмосковье пожаловались на бурого медведя

Жители деревни в Подмосковье пожаловались на бурого медведя

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В деревне Колбасино Талдомского городского округа жители пожаловались на появление бурого медведя. Животное ночью съело яблоки возле жилого дома, после чего жители стали опасаться выходить на улицу без палки и свистка.

С начала года в Министерство экологии и природопользования Московской области поступило около 20 обращений о следах жизнедеятельности медведей. Чаще всего животных встречают в северных и северо-западных округах, в том числе в Талдомском, Волоколамском и Истре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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