Эксперт рассказал, как сертификаты Минцифры защищают российских пользователей

Сертификаты Минцифры гарантируют безопасность и подтверждают доверие к сайтам и приложениям российских банков, сообщил технический директор Лаборатории криминалистического анализа данных, независимый эксперт в области цифровой безопасности Юрий Тихоглаз.

По его словам, пользователи могут работать с банковскими сервисами через приложения или браузеры, в которых эти защитные сертификаты уже установлены по умолчанию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.