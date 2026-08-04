Обвиняемых в убийстве двоих россиян в Таиланде подозревают в серии преступлений. Тела еще минимум двоих человек, с которыми расправились эти же задержанные, могут обнаружить на месте захоронения россиян. На фоне резонансного убийства в Ассоциации туроператоров России (АТОР) призвали туристов соблюдать повышенные меры предосторожности.

Путешественникам рекомендовали не отходить далеко от курортных центров и туристических мест без сопровождения гидов.

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