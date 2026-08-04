Женщина-водитель устроила погоню и спровоцировала ДТП на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе женщина-водитель на автомобиле без номеров пыталась скрыться от сотрудников столичной Госавтоинспекции. Во время погони она резко перестраивалась, совершала опасные маневры и устроила ДТП, но продолжила движение.

По данным МВД, нарушительница также пыталась спровоцировать столкновение с патрульным мотоциклом. В итоге ее задержали на 28-м километре МКАД. На женщину составили 28 административных протоколов за нарушение ПДД.

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