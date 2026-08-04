ФАС возбудила новые дела против операторов АЗС из-за цен на топливо

ФАС России возбудила новые дела и выдала предупреждения операторам АЗС из-за цен на бензин и дизельное топливо.

По информации ведомства, на Алтае, в Красноярском крае, Брянской, Оренбургской, Нижегородской и Херсонской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе владельцы АЗС, имея разную себестоимость, неоднократно одновременно повышали цену на топливо до одного уровня.

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