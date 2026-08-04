Москвичи смогут наблюдать солнечное затмение 12 августа в течение 9 минут

Солнечное затмение можно будет увидеть вечером 12 августа на закате. У москвичей на это будет только 9 минут. Как сообщили в Московском планетарии, Луна закроет Солнце всего лишь на 1%.

В планетарии также отметили, что помимо солнечного затмения, в ночь с 12 на 13 августа можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеиды. Максимум звездопада пройдет после полуночи, ожидается до 120 метеоров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.