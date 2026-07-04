Праздник национального гостеприимства "Дружба народов" проходит на ВДНХ

Многообразие культур народов России можно будет увидеть на ВДНХ. Там проходит праздник национального гостеприимства "Дружба народов".

Для гостей подготовили этномарафоны, хороводы и выступления творческих коллективов из разных регионов. Мастер-классы по традиционным ремеслам помогают ощутить себя ремесленником. Не менее приятной частью праздника стали национальные угощения.

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