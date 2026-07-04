04 июля, 15:45Культура
Праздник национального гостеприимства "Дружба народов" проходит на ВДНХ
Многообразие культур народов России можно будет увидеть на ВДНХ. Там проходит праздник национального гостеприимства "Дружба народов".
Для гостей подготовили этномарафоны, хороводы и выступления творческих коллективов из разных регионов. Мастер-классы по традиционным ремеслам помогают ощутить себя ремесленником. Не менее приятной частью праздника стали национальные угощения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.