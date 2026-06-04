Спектакль "Чехов наш" пройдет на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве. Постановку представит актриса БДТ имени Г. А. Товстоногова Александра Куликова на главной сцене фестиваля. Показ состоится вечером 5 июня.

Также посетители смогут увидеть сказку с оркестром "Обыкновенное чудо", послушать камерный оркестр Большого театра и принять участие в презентациях новых книг известных российских авторов. Вход на все мероприятия будет свободным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

