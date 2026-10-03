В Подольске из-за догхантеров пострадала собака

В Подольске собака пострадала из-за приманки с рыболовным крючком. Кокер-спаниэль Джексон во время прогулки в парке Победы схватил с земли кусок колбасы. Внутри оказался крючок длиной около двух сантиметров. Позже хозяйка обнаружила на месте еще три куска ветчины с крючками.

По словам зооволонтеров, чаще всего опасные приманки содержат яд, но встречаются и острые предметы. При обнаружении подозрительной еды специалисты советуют не трогать ее руками и обращаться в полицию. За жестокое обращение с животными, если оно привело к гибели или увечьям, может грозить до 5 лет лишения свободы.

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