Мужчина избил подростков из-за шума на детской площадке в Подмосковье

Мужчина избил подростков из-за шумного поведения на детской площадке в ЖК "Изумрудные холмы". Ему не понравилось, что дети громко кричали и, по словам мужчины, нецензурно выражались. Пострадавших доставили в больницу, где зафиксировали побои.

Это не первый подобный случай. Ранее в кафе в Одинцове супружеская пара напала на подростков из-за слишком громкой беседы.

Можно ли решить такие конфликты без агрессии? Что говорят психологи и какая ответственность грозит нападавшим? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.