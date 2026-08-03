Билан ответил на критику из-за сцены на московском концерте

В Москве прошел концерт Димы Билана. Однако из-за высокой сцены высотой 7 метров зрители в фан-зоне не смогли увидеть артиста. Из-за этого часть поклонников покинула мероприятие.

После концерта в соцсетях появилась критика. Билан заявил, что всегда выкладывается на выступлениях и признал, что впечатление зрителей должно быть полноценным. Артист пообещал разобрать ситуацию с командой и учесть ошибки.

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