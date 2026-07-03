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Новости

03 июля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 3 июля

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 3 июля

До вечера субботы в Москве продлятся дожди с грозами и ветром до 17 метров в секунду

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С вечера в Москве ожидаются ливни с грозами и порывы ветра до 17 метров в секунду. Кроме того, синоптики предупреждают о возможной непогоде в отдельных районах. По карте осадков, дожди придут с юго-запада ближе к 23:00, а ночью накроют весь город.

Правительство разрешило выпуск топлива по стандартам "Евро-3" до конца года – дополнительное топливо пополнит рынок, выпускать его будут только те заводы, которые заключили соглашение о модернизации с Минэнерго.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, который погиб в результате ударов США и Израиля. Церемония проходит в Тегеране несколько дней, ожидается участие около 100 стран и миллионы человек. По городу установлены памятник и плакаты, усилены меры безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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