Мошенники обманывают россиян через поддельные сайты об атаках БПЛА

Мошенники начали использовать новую схему обмана с фейковыми сайтами об атаках БПЛА. Они создают поддельные сайты, которые маскируются под сервисы оповещения, например "Радар РФ", и предлагают подключить уведомления, введя код из СМС.

После этого жертве сообщают о якобы взломе аккаунта на портале "Госуслуги" и просят позвонить в службу поддержки. Затем злоумышленники убеждают перевести деньги на "безопасный счет" или передать ценности под другими предлогами.

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