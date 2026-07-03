Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 07:15

Безопасность

Мошенники обманывают россиян через поддельные сайты об атаках БПЛА

Мошенники обманывают россиян через поддельные сайты об атаках БПЛА

Психологи заявили, что дети из состоятельных семей становятся легкой целью мошенников

Мошенники стали использовать проблемы с интернетом для обмана россиян

Эксперты назвали слова, которые опасно произносить при общении с незнакомцами по телефону

"Московский патруль": лучшие собаки Росгвардии с кинологами приехали в Подмосковье

"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции обсудили столичный трафик

Москвичей предупредили о промоутерах, оформляющих кредитные карты под видом подарка

Мошенники начали использовать поддельные домовые чаты в новой схеме

Новые меры защиты сбережений россиян от дропперов вступили в силу с 1 июля

"Московский патруль": Росгвардия отработала штурм вокзала с дронами и роботами

Мошенники начали использовать новую схему обмана с фейковыми сайтами об атаках БПЛА. Они создают поддельные сайты, которые маскируются под сервисы оповещения, например "Радар РФ", и предлагают подключить уведомления, введя код из СМС.

После этого жертве сообщают о якобы взломе аккаунта на портале "Госуслуги" и просят позвонить в службу поддержки. Затем злоумышленники убеждают перевести деньги на "безопасный счет" или передать ценности под другими предлогами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика