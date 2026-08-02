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Новости

02 августа, 11:15

Происшествия

Дело по статье "Террористический акт" возбуждено по факту взрыва на Кудринской площади

Дело по статье "Террористический акт" возбуждено по факту взрыва на Кудринской площади

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Следователи работают на Кудринской площади после взрыва в ресторане

Уголовное дело по статье "Террористический акт" возбуждено по факту взрыва у входа в ресторан на Кудринской площади в Москве. В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили, что это был подрыв самодельного устройства.

Погибли три человека: среди них – охранник ресторана, который не дал пройти внутрь женщине-курьеру. Именно она подозревается в попытке пронести взрывное устройство. Она также погибла на месте. От полученных травм скончался один из посетителей. Еще более 20 человек пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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