Дело по статье "Террористический акт" возбуждено по факту взрыва на Кудринской площади

Уголовное дело по статье "Террористический акт" возбуждено по факту взрыва у входа в ресторан на Кудринской площади в Москве. В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили, что это был подрыв самодельного устройства.

Погибли три человека: среди них – охранник ресторана, который не дал пройти внутрь женщине-курьеру. Именно она подозревается в попытке пронести взрывное устройство. Она также погибла на месте. От полученных травм скончался один из посетителей. Еще более 20 человек пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.