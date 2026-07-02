Температура опустится до 25 градусов в Мосвке 3 июля

Погода в Москве начнет меняться в пятницу, 3 июля. По прогнозам синоптиков, температура воздуха понизится до 25 градусов, увеличится облачность, а атмосферные фронты атлантического циклона принесут дожди и грозы.

В выходные в столице ожидаются дожди и дальнейшее понижение температуры. В субботу, 4 июля, воздух прогреется до 25 градусов, 5 июля до 23 градусов. Следующая неделя также начнется с дождливой погоды и температуры около 20 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.