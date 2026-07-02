Новости мира: 4 человека погибли в Мехико во время празднования победы сборной в матче ЧМ

В Мехико 4 человека погибли во время массового празднования победы сборной Мексики в матче чемпионата мира по футболу. Еще 3 потеряли сознание, их привели в чувство врачи. Давка произошла на городской площади, где собрались более 1 миллиона болельщиков.

Европу накрыла аномальная жара, одна из самых сильных за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха местами превысила 40 градусов, за неделю погибли более 1 тысячи человек. В Испании зафиксировали рекордную смертность из-за жары.

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