Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Началось строительство станции "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии, сообщил Сергей Собянин. Строительство станции будет идти открытым способом на перегоне между "Кожуховской" и "Печатниками". Запланированы две береговые платформы, два наземных вестибюля и автодорожный тоннель над стационарным комплексом.

"Продолжается возведение эстакады по основному ходу шоссе Энтузиастов. На пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом отмечается высокая интенсивность движения транспорта. С вводом в эксплуатацию новой эстакады трафик на шоссе Энтузиастов беспрепятственно будет проходить над перекрестком. На стройплощадке завершили возведение опор, провели монолитные и гидроизоляционные работы. Открыть движение планируется уже в этом году", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Мещанском районе столицы построят новый комплекс НИИ скорой помощи. Комплекс общей площадью более 160 тысяч квадратных метров будет состоять из пяти блоков-башен, объединенных стилобатом.