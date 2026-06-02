Российские гимнастки вернулись в Москву после чемпионата Европы в Болгарии

Российские гимнастки, которые успешно выступили на чемпионате Европы в Болгарии, вернулись в Москву. В аэропорт Внуково прилетели обладательница одной золотой и двух бронзовых наград София Ильтерякова и юниорка Ева Чевтаева, а также тренеры и хореографы сборной.

Команду встречали болельщики, журналисты и семьи чемпионок.

Чемпионат проходил в Варне с 27 по 31 мая. Впервые после пятилетнего перерыва российские гимнастки выступали под флагом страны. Всего россиянки завоевали 9 наград: 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.