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02 июня, 23:45

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Российские гимнастки вернулись в Москву после чемпионата Европы в Болгарии

Российские гимнастки вернулись в Москву после чемпионата Европы в Болгарии

В Москве встретили российских гимнасток после чемпионата Европы в Болгарии

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Российские гимнастки, которые успешно выступили на чемпионате Европы в Болгарии, вернулись в Москву. В аэропорт Внуково прилетели обладательница одной золотой и двух бронзовых наград София Ильтерякова и юниорка Ева Чевтаева, а также тренеры и хореографы сборной.

Команду встречали болельщики, журналисты и семьи чемпионок.

Чемпионат проходил в Варне с 27 по 31 мая. Впервые после пятилетнего перерыва российские гимнастки выступали под флагом страны. Всего россиянки завоевали 9 наград: 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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