01 ноября, 08:30Общество
Кабаны начали выходить к жилым домам в Подмосковье
В Подмосковье кабаны все чаще появляются рядом с жилыми домами и на дорогах. Диких животных замечают у дачных участков, во дворах многоэтажек и возле мусорных контейнеров.
Одной из причин специалисты называют сокращение количества пищи в естественной среде. Кроме того, в ноябре и декабре у кабанов приходится пик брачного периода. В это время самцы становятся менее осторожными и могут вести себя непредсказуемо.
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