Кабаны начали выходить к жилым домам в Подмосковье

В Подмосковье кабаны все чаще появляются рядом с жилыми домами и на дорогах. Диких животных замечают у дачных участков, во дворах многоэтажек и возле мусорных контейнеров.

Одной из причин специалисты называют сокращение количества пищи в естественной среде. Кроме того, в ноябре и декабре у кабанов приходится пик брачного периода. В это время самцы становятся менее осторожными и могут вести себя непредсказуемо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.