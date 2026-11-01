Москвичи могут обменять монеты на бумажные деньги в банках и магазинах

В Москве проходит акция по обмену монет на бумажные деньги. Обменять их можно в банках и магазинах в рамках всероссийской "Монетной недели", которая продлится до 7 ноября.

Принимают монеты, выпущенные с 1997 года. Можно принести даже потемневшие и поврежденные экземпляры, а сумма и количество монет не ограничены. Если сумма обмена превышает 40 тысяч рублей, потребуется паспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.