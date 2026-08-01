Ветеран СВО рассказал молодежи Москвы о своем пути после службы

Ветеран СВО, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Александр Куклин встретился с молодежью Москвы. Он рассказал о своем пути после военной службы и о том, как смог вернуться к активной жизни после тяжелого ранения.

Встречи с ветеранами СВО проходят в течение всего лета в рамках проекта "Молодежь Москвы. Город героев". Беседы проходят в формате открытого диалога на разных летних площадках города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.