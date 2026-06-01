Супергрибной сезон начался в Московской области и других регионах России. Этому поспособствовала переменчивая погода, рассказал эксперт по грибам Дмитрий Тихомиров. В частности, под Домодедовом сейчас можно найти шампиньоны.

Грибы, растущие в лесах, намного ароматнее тех, которые продаются в магазинах. Шампиньоны удобно собирать, так как их нельзя спутать с ядовитыми грибами. Также в лесах уже появляются белый сетчатый гриб, лисички и трутовики.

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